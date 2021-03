Der Kitzinger Stadtrat ist bunt, und so bunt ist die Meinungsvielfalt im Gremium. Es ist gut, dass der Rat ausführlich das Für und Wider zum Einzelhandelskonzept diskutiert hat. Dabei ist es ernst zu nehmen, wenn Redner die Effizienz und Sinnhaftigkeit von Konzepten anzweifeln, weil sie entweder in der Vergangenheit in der Schublade verschwanden oder sich als zahnlose Papiertiger erwiesen haben.

Dennoch ist eine aktuelle Daten- und Faktenbasis unabdingbar für eine Stadtpolitik, die nicht aus dem Bauch heraus handeln will. Zieht man die richtigen politischen Schlüsse, wird das die Stadtentwicklung im Allgemeinen voranbringen und die Innenstadt im Besonderen lebendig erhalten. Dazu passt im Idealfall das vorgesehene Innenstadtkonzept, in dem es um Gestaltung von Straßen, Plätzen und Verkehr geht.

Eines hat die Vergangenheit gezeigt, und auch das hatten manche Räte erwähnt: Protektionismus, Verbote und Wagenburgdenken allein werden den Einzelhandel nicht retten. Sich abzuschotten, ist in Zeiten von Internet-Handel geradezu absurd. Und auch das muss gesagt sein: Die Stadtpolitik kann Entwicklung befördern, begleiten und den Rahmen setzen. Die Entwicklung selbst muss aber die lokale Wirtschaft vollziehen.

Was Mut macht: Der Handel in Kitzingen ist (noch) so bunt wie es die Diskussion im Stadtrat war. Es gibt noch immer inhabergeführte Fachgeschäfte, die über Kitzingen hinaus attraktiv sind. Wenn die Geschäftswelt sich jetzt zusammen mit dem Stadtrat auf den Weg macht, die Innenstadt aktiv umzugestalten, dann können Corona-Pandemie und andere Krisenfaktoren überwunden werden. Wichtig ist, dass jetzt jeder mitmacht.