Münsterschwarzach vor 50 Minuten

Komet erhellt den Nachthimmel

Derzeit ist wieder ein Komet mit bloßem Auge zu sehen. Er ist am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr tief in Richtung Nord-Nord-Ost zu sehen und ist mit dem bloßem Auge mit seinem Schweif zu erkennen. Ein kleines Fernglas ist ein gutes Hilfsmittel zum Auffinden. Im Laufe des Monats wird er an den Abendhimmel wechseln und dann in Richtung Nord-Nord-West aufzufinden sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Bild ist am Dienstagfrüh in der Abtei Münsterschwarzach entstanden. Kamera war eine Canon 6D und das Objektiv war ein kleines Teleskop mit 440 mm Brennweite.