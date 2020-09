Kolpingfamilie Volkach ehrt langjährige Mitglieder

Tradionell finden bei der Kolpingfamilie Volkach bei der Feier des Josefstages im März die Ehrungen von Mitgliedern mit langer Vereinszugehörigkeit statt. Im Jahr 2020 war jedoch einiges anders, schreibt die Volkacher Kolpingfamilie in einer Pressemitteilung. Wegen der Corona-Pandemie wurden damals die bereits geplanten Feiern kurzfristig abgesagt, um diese am Kolpinggedenktag im Dezember nachzuholen.

Aktuell ist jedoch laut Mitteilung nicht absehbar, ob dieser stattfinden wird. Das Leitungsteam hat nun beschlossen, den Jubilaren persönlich die Urkunden des Kolpingwerkes zu überreichen. Der Vorsitzende des Leitungsteams, Reinhard Zwicker, hat dafür die Mitglieder besucht.

Ein seltenes Jubiläum feierte der Altbürgermeister der Stadt Volkach, Kolpingbruder Karl Andreas Schlier. Siebzig Jahre gehört er nun dem Kolpingwerk an und nimmt auch heute gerne und zuverlässig an den wöchentlichen Treffen seiner Kolpingfamilie teil. Für 65 Jahre wurde Horst Schmachtenberger geehrt, der über viele Jahrzehnte das Amt des Schriftführers ausgeübt hat. 60 Jahre sind Edmund Berz, Bruno Berz und Willi Berz schon Mitglied. Die goldene Ehrennadel erhielt Bernd Rössner für 50 Jahre Zugehörigkeit. Markus Jungkunst, Theo Peters, Christiane Kühne, geb. Höhn, Udo Störmer und Robert Pauly gehören der Kolpingfamilie nun schon 40 Jahre an.

Das Leitungsteam hat beschlossen, sich künftig einmal im Monat zu treffen. Die Mitglieder werden am Montag. 5. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Volkach gemeinsam eine Rosenkranzandacht beten.