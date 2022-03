Stadtschwarzach aktualisiert vor 41 Minuten

Kolpingfamilie Stadtschwarzach ehrt 51 Jubilare

Auf 1930 Jahre Mitgliedschaft blicken die Jubilare von 2021/2022 bei der Kolpingfamile Stadtschwarzach zurück. Grund zur Freude in schwieriger Vereinszeit bei den Verantwortlichen. Der 1924 gegründete Gesellenverein, der stetig die Zeichen der Zeit im Blick hatte (Adolf Kolping) und sich nach 98 Jahren im Auflösungsprozess befindet, hat durch seine engagierten Mitglieder Kirche und Gemeinde in Schwarzach geprägt. Aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie konnte es leider keine gemeinsamen Feierlichkeiten zu diesem "Mammutjubiläum" zur Überreichung der Urkunden des Kolpingwerk Deutschland und Kolping International geben. In persönlichen Begegnungen sprachen die kommissarischen Vorstandmitglieder den Jubilaren Dank und ihre Anerkennung für Ihre Treue zu Adolf Kolping und seinem Werk aus: 16 Mal für 25 Jahre, 30 Mal für 40 Jahre, sowie Josef Link, Alois Fröhling, August Hubert und Richard Weckert für 65 Jahre und Helmut Hitzinger für 70 Jahre. Zusammen haben sie die guten Jahre der Schwarzacher Kolpingfamilie mitgeprägt. "Die Zeit an sich betrachtet ist völlig wertlos, sie erhält den Wert für uns erst durch unsere Tätigkeit in ihr" Ein Gedanke des Gesellenvaters galt den Geehrten für viele Jahrzehnte des sehr aktiven Mitwirkens. Durch ihr Mittun haben die 51 Jubilare vieles im Ort und der Kirchengemeinde auf den Weg gebracht. Etwas wehmütig wird nun vielen ums Herz werden, denn der vertraute Gruß "Treu Kolping" mit der Antwort "Kolping Treu" wird wohl bald verstummen im Schwarzacher Becken. Noch aber leuchtet die Kolpingkerze wie auf dem Bild. "Schön war die Zeit", so die Geehrten, "waren gerne dabei".