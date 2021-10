„Faszinierende Vegetationen, eindrucksvolle Kulturen und wunderbare Landschaften erlebten die Teilnehmer bei der Fahrt durch Sizilien und Süditalien mit der Kolpingfamilie

Die Anfahrt führte bereits durch die herrlichen Landschaften der Schweiz, vorbei an den Oberitalienischen Seen zur Fähre nach Genua, die tags darauf in Palermo auf Sizilien anlegte. Geprägt von den unterschiedlichsten Einflüssen der Geschichte nahezu aller mediterranen Kulturen bot sich so den Unterfranken ein vielfältiges Kaleidoskop auf der Insel rund um den Ätna.

Spuren religiöser Traditionen und Zeugnisse wie die riesigen Ausgrabungen bei Agrigento zeigten glanzvoller Epochen aus griechischer, römischer und orientalischer Zeit auf. Ebenso unbeschreiblich Eindrücke bei der Fahrt durch alte Pinien und Eichenwälder und die neuen und alten Lavaströme um die Landschaft im Kratergebiet des Vesuv.

Weiteres Highlight Palermo, die Inselhauptstadt mit Ihren Sehenswürdigkeiten, wie die einzigartige Capella Papatina wo Mosaiken Christen und Muslime den „gemeinsamen Himmel“ aufzeigen, das Tal der Tempel, oder Enna, der Nabel Italiens, der Ätna und das griechische Theater in Taormina, die schönste Bühne der Welt boten unvergessliche Eindrücke. Über die Straße von Messina führte die Rückfahrt durch die wunderbaren Landschaften Südtialiens, durch Kalabrien nach Pompeji, der Ausgrabungsstätte mit den besterhaltenen Ruinen der Welt aus dem Jahr 79 nach Christus.

Weitere Stationen waren Bella Napoli, der Vesuv, durch die Region von Kampanien mit riesigen Aquädukten und Schlössern führte die Route nach Monte Cassino. Die auf einem Hügel thronende mächtige Abtei, dem Ort, wo der heilige Benedikt seinen Orden gründete, steht auch für sinnlose Zerstörung und unendliches Leid durch die Schlacht um Montecassino, der Welttragödie 1944: Heute ist das Kloster zusammen mit dem Soldatenfriedhof ein beeindrucktes Mahnmal unseres Jahrhunderts.

Die letzte Etappe der Reise führte durch die Toscana nach Mantua mit seinem berühmten Palazzo Ducale. Am letzten Tag zeigte sich Südtirol von seiner sonnigsten Seite, bevor die Reisegruppe von der Mainschleife mit einem herrlichen Zugspitzblick wieder in deutschen Landen begrüßt wurde. Froh und dankbar über die sorgfältige und umsichtige Planung durch das Reisebüro und ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen endete inmitten der Coronazeit eine „Premiumreise der Superlative“. Reisebegleitung und Betreuung der Mitreisenden lag in den Händen von Brigitte Beck und Luitgard Kleinschnitz.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Diakon, Kolpingfamilie Stadtschwarzach)