Kitzingen vor 41 Minuten

Kolping Musik Corps gab ein Standkonzert für Senioren

Ein Standkonzert gab das Kolping Musik Corps auf dem Platz vor dem Altenheim der Arbeiterwohlfahrt in Kitzingen für dessen Bewohner. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben und nach Absprache mit der Heimleitung spielte das KMC eine Stunde lang mit seinen Musikern auf, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.