Astheim/Abtswind vor 1 Stunde

Kollisionen mit Rehen in Abtswind und Astheim an Neujahr

Zwei Unfälle mit Rehen innerhalb kurzer Zeit meldet die Kitzinger Polizeiinspektion vom Neujahrstag. Der erste Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr, als eine 40-jährige Frau mit ihrem Nissan von Volkach in Richtung Prosselsheim fuhr. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsende von Astheim kreuzte plötzlich ein Reh den Fahrweg der Frau. Es kam zur Kollision mit dem Tier, das anschließend in den angrenzenden Weinberg lief. Am Fahrzeug entstand ein Schaden an der Front. Um die Absuche nach dem verletzten Tier kümmerte sich der zuständige Jagdpächter.