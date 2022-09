Kitzingen aktualisiert vor 59 Minuten

Kitzingen: Kollision zwischen Auto und Mofa

Am Donnerstagnachmittag bog ein 50-jähriger VW-Fahrer in Kitzingen von der August-Gauer-Straße in den Holländer Weg ein. Beim Einfahren übersah er einen 15-jährigen Mofa-Fahrer mit dessen Sozius und kollidierte mit dem Zweirad.