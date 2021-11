Abtswind vor 1 Stunde

Kollision zwischen Abtswind und Wiesentheid: Zweiradfahrer schwer verletzt

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 58 zwischen Abtswind und Wiesentheid gekommen. Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer beabsichtigte nach links in einen Flurweg abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten, 69-jährigen Fahrer eines Volvos und kollidierte mit dem Fahrzeug frontal, wie es im Polizeibericht heißt. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Zweiradfahrer schwer. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst sowie den Notarzt versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgte eine Vollsperrung der Fahrbahn. Es entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.