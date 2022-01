Ein 29-jähriger Asylbewerber gab gegenüber der Polizei an, er sei am Dienstag, 4. Januar, von zwei unbekannten, vermutlich männlichen Tätern, in Kitzingen körperlich angegriffen und nicht unerheblich verletzt worden. Der Geschädigte konnte zu den Personen keine weiteren Angaben machen. Ebenso waren laut Polizeibericht weder Tatort nach Tatzeit nachvollziehbar, wohl aber, dass der geschilderte Sachverhalt aufgrund vorhandener Verletzungen sich so zugetragen haben könnte. Wer hat an dem genannten Tattag verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1419.

