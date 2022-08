Prichsenstadt vor 43 Minuten

"Königs-Familie" Ott hat wieder die Nase vorn

Anläßlich des Bezirks-Königsschießens 2022 wurden alle Schützenkönige und Jugend-Schützenkönige zum Ermitteln der Bezirks-Könige nach Lohr am Main geladen. Im Rahmen des Bezirks-Schützentages wurden dann am 17. Juli die Könige ausgerufen. Mit einem 22,8 Teiler konnte sich Maximilian Ott den Titel des Bezirks-Jugendkönigs erringen. Die Prichsenstädter Schützen ließen es sich nicht nehmen bei dem neuen Bezirksjugendkönig am Abend überraschend einen Besuch abzustatten und mit ihm gebührend in großer Abordnung durch die Innenstadt zu marschieren. Im Anschluß daran wurde Maximilian Ott im Schützenhaus gebührend gefeiert.