Knietief im Paradies mit Nessi Tausendschön

Am Samstag, 17. Oktober, kommt Nessi Tausendschön um 20 Uhr in die Alte Synagoge Kitzingen, begleitet von ihrem Gitarristen William Mackenzie. In ihrem aktuellen Programm „Knietief im Paradies“ beschäftigt sich die Künstlerin mit dem Paradies, der wunderbaren Welt aus Kabarett und Musik, Politik und Zeitgeist sowie Tanz und Theater, und entscheidet, wer es betreten darf und wer nicht. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Volkshochschule hervor. Mit einem Übermaß an Jubel, Zorn, Energie und Spielfreude singt Nessi Tausendschön das hohe Lied von den kleinen Wahrheiten des Lebens. Die Kabarettistin ist Trägerin diverser gewichtiger Kleinkunstpreise. So wurde sie mit dem Deutschen Kabarettpreis, dem deutschen Kleinkunstpreis und dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.