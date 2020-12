Iphofen vor 1 Stunde

Knauf spendet für die gute Sache

Knauf spendet 10 000 Euro für gute Zwecke, heißt es in einer Pressemitteilung von Knauf. Die Spendenübergabe fand in der Hauptverwaltung des Baustoff-Unternehmens in Iphofen statt. Jeweils 2000 Euro gehen an fünf verschiedene wohltätige Einrichtungen und Initiativen aus der Region.