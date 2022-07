Am 15. Juli war die Knauf Hauptverwaltung in Iphofen wieder Treffpunkt für Schüler, Absolventen und interessierte Eltern, die sich am Tag der Ausbildung zahlreich zum vielfältigen Ausbildungsangebot und den dualen Studienmöglichkeiten bei Knauf informierten.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren der Tag der Ausbildung als komplett digitale Veranstaltung stattfand, konnten sich die Besucher diesmal wieder live vor Ort ein Bild machen vom umfangreichen Angebot an Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen beim Iphöfer Baustoffhersteller. Das Interesse war wieder besonders groß. "Wir sind sehr glücklich, dass wir unseren Tag der Ausbildung nach zwei Online-Varianten wieder im persönlichen Dialog mit den jungen Menschen durchführen konnten", freut sich Irma Amrehn, Personalleiterin bei Knauf.

Die Ausbildungsberufe und Dualen Studiengänge wurden an unterschiedlichen Stationen dargestellt. Anhand grafischer Infotafeln, praktischer Vorführungen oder einfach durch den persönlichen Austausch mit Auszubildenden, Dualen Studenten und Ausbildern von Knauf konnten sich die Besucher ein genaues Bild von den Berufsmöglichkeiten und Karrierechancen machen. Vorgestellt wurde das gesamte Spektrum bei Knauf mit insgesamt 16 Ausbildungsberufen und sechs Dualen Studiengängen. Das Unternehmen bildet nicht nur in den klassischen Berufszweigen wie zum Beispiel Industriekaufmann/-frau, Elektroniker/-in, Mechatroniker/-in oder Industriemechaniker/-in aus, sondern auch in Berufen wie Chemielaborant/-in, Fachkraft für Lagerlogistik, Maschinen- und Anlagenführer/-in sowie in neueren Ausbildungsberufen wie Technischer Produktdesigner/-in, Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen, Aufbereitungsmechaniker/-in, und Bergbautechnologe/-in. Außerdem gibt es die Möglichkeit eines Dualen Studiums in den Studiengängen "BWL Branchenhandel", "BWL Industrie" "BWL Digital Business Management", "BWL Industrieversicherung" oder Holztechnik und Bauingenieurwesen.

An vielen Stationen durften die Gäste selbst Hand anlegen und bekamen so einen praxisnahen Eindruck der verschiedenen Bereiche. Bei der Job-Rallye stand der Praxisgedanke ebenfalls im Vordergrund. Durch das selbständige Lösen typischer Aufgaben erhielten die jungen Besucher lebendige Einblicke in das Arbeiten bei Knauf. Führungen durch die Bereiche Produktion, Logistik, Forschung und Entwicklung, Lehrwerkstatt und Verwaltung boten die Möglichkeit, den Arbeitsalltag in den verschiedenen Unternehmensbereichen kennen zu lernen.

Mehr zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei Knauf: https://ausbildung.knauf.com.

Von: Andreas Gabriel (Leiter PR/Social Media, Knauf Gips KG, Iphofen)