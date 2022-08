Marktbreit vor 1 Stunde

Knauf darf Hafenanlage in Marktbreit sanieren

1907 wurde sie gebaut – 2025 könnte die Sanierung der Straßenunterführung unter der Bahnstrecke in der Enheimer Straße beginnen. Ob das tatsächlich auch stattfinden wird, "da gehen die Meinungen auseinander", sagte Bürgermeister Harald Kopp in der Sitzung des Marktbreiter Stadtrats am Montagabend.