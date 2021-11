Kitzingen aktualisiert vor 6 Minuten

Klinikförderverein mit neuem Vorsitzenden

Der Verein zur Förderung der Klinik Kitzinger Land e.V. hat bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende Dr. med. Roland Voß übergibt die Belange des Vereins an Eugen Reifenscheid, ehemaliger Vorsitzender des Personalrats der Klinik. Die erste Amtshandlung des neuen Vorsitzenden war es dann auch, zwei Gründungsmitglieder des Vereins zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Dr. med. Thomas Marx ist dem Verein am 7. Juni 1982 beigetreten und war von Beginn an durchgehend als Beirat tätig – also insgesamt 39 Jahre. Auf eigenen Wunsch hat sich das Ehrenmitglied für eine weitere Kandidatur nicht mehr aufstellen lassen. Dr. med. Roland Voß ist dem Verein ebenfalls am 7. Juni 1982 beigetreten. Ab 1997 ist er als Beirat und seit 2009 als Vorsitzender des Vereins tätig gewesen. Dr. Voß wird dem Verein auch weiterhin als Beirat zur Verfügung stehen. Der neue Vorsitzende des Vereins überreichte die Ehrenurkunden und bedankte sich für den Einsatz beider Ehrenmitglieder, mit dem sie sich für die Ziele des Vereins eingesetzt und somit die Klinik unterstützt und zu deren Wohl beigetragen haben.