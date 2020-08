Klinik-Umbau: Jetzt sind die OP-Säle an der Reihe

Ob die zuletzt veranschlagten 90 Millionen Euro am Ende reichen werden, ist noch fraglich. Ursprünglich hatte der Landkreis mit 76 Millionen Euro gerechnet. Aber auch die Generalsanierung und Erweiterung der Klinik Kitzinger Land hat mit Zeit- und Kostenplan-Überschreitungen zu kämpfen. Nach Ende des ersten Bauabschnitts, der mit 36,5 Millionen Euro im Budget geblieben ist, geht es nun ans Eingemachte: In den nächsten drei Jahren sollen die vier Operationsräume, der Kreißsaal und die Intensivstation saniert oder neu gebaut werden. Landrätin Tamara Bischof und Klinikleiter Thilo Penzhorn erklärten der Redaktion den Plan für Bauabschnitt 2.

Begonnen hat der Umbau vor sechs Jahren, im April 2014. Mit acht Monaten Verspätung startet das Kreiskrankenhaus in die nächste Bauphase. Und auch die Baukosten werden in diesem Abschnitt wohl zehn Prozent über den Erwartungen liegen. Penzhorn rechnet mit 32 bis 36 Millionen Euro. Beides hängt mit den ausgelasteten Firmen in Hochzeiten der Baukonjunktur zusammen. Der Zeitplan sieht vor, dass der inzwischen begonnene 2. Bauabschnitt bis September 2023 beendet sein soll. Ein wichtiges Ziel: vier vollständig neue OP-Säle. Sie werden reihum erneuert, sobald auf einem Trakt der Klinik ein neuer OP-Bereich aufgesetzt worden ist. Die Klinik will während der Sanierung ein bis zwei der vier Säle stilllegen, denn vor allem mit den OPs verdient sie ihr Geld.