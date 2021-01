Seit dem Wochenende laufen die Telefone in den beiden Kitzinger Impfzentren heiß. Im Auftrag des Bayerischen Gesundheitsministeriums hatte das Landratsamt Kitzingen Briefe an die über 80-Jährigen verschickt, die sich in der ersten Welle impfen lassen dürfen. Nun rufen viele Bürger an und möchten einen Termin vereinbaren – dies ist aber aktuell nicht möglich, teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Der Impfstoff fehlt.

Jeder Bürger, der anruft, wird von den Mitarbeitern registriert, wie bei der Online-Registrierung auch. Wenn also wieder genügend Impfstoff vorhanden ist, werden die Mitarbeiter der Impfzenten auf die registrierten Bürger zukommen und einen Termin vereinbaren, verspricht das Landratsamt.

„Wir bekommen aktuell sehr wenig Impfstoff und wir können die Menge auch nicht beeinflussen“, stellt Landrätin Tamara Bischof klar. Sie nimmt dieser Tage viele der Beschwerde-Anrufe von Bürgern selbst entgegen und erklärt die Sachlage. „Teilweise sind die Bürger sehr verärgert und lassen Dampf ab“, berichtet die Landrätin. "Andere wiederum sind sehr verständnisvoll, da sie sich der deutschlandweit schwierigen Situation bewusst sind."

Vorerst nur Dosen für die Zweitimpfung

Wie am Freitagabend von der Koordinierungsstelle Impfstoff am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mitgeteilt wurde, fällt die angekündigte Menge für die kommenden drei bis vier Wochen geringer aus, als ursprünglich von der Staatsregierung geplant. Der Hersteller Biontech/Pfizer kann, wie berichtet, derzeit nicht im geplanten Umfang Impfstoffe nach Deutschland liefern. Gesichert sei – laut Bayerischer Staatsregierung –, dass ausreichend Impfstoffe geliefert werden, damit die Zweitimpfung für die bereits einmal Geimpften folgen kann.

Die Landrätin appelliert: „Ich bitte die Bürger weiterhin um Geduld, bis ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Dann werden wir in der Lage sein, täglich 450 Bürger zu impfen und könnten die Kapazitäten auch weiter steigern.“

Neue Todesfälle

Indessen steigt die Zahl der Verstorbenen mit einem Corona-Befund im Landkreis Kitzingen auf 49. Am Montag sind drei weitere Todesmeldungen hinzugekommen. Dabei handelt es sich um einen 79 Jahre alten Mann, der sich im häuslichen Umfeld angesteckt hat und in der Klinik Kitzinger Land gestorben ist. Außerdem um eine 76 Jahre alte Frau, die sich im häuslichen Umfeld angesteckt hat und in der Geomed Klinik in Gerolzhofen gestorben ist. Der 49. Todesfall ist ein 74 Jahre alter Mann, der im Haus der Senioren in Marktbreit gelebt hat.

Betroffene Einrichtungen

Auch acht Mitarbeiter der Klinik Kitzinger Land sind positiv getestet, ebenso fünf Patienten. Am Montag war daher eine Reihentestung aller Mitarbeiter und Patienten der betroffenen Stationen geplant.

In der Seniorenresidenz Wiesentheid ist eine Bewohnerin positiv getestet worden. Der Test aller Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung findet am Dienstag, 19. Januar, statt.

In der Realschule Kitzingen ist ein Lehrer einer Notbetreuungsgruppe Corona-positiv. Für sechs Schüler der Notbetreuung wurde eine Kohortenisolation ausgesprochen. Nach einer negativen Testung endet sie am 20. Januar.