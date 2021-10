Am Mittwoch, 3. November, ist wieder "Tag der Hernie". Aus diesem Anlass bieten die Experten des Hernienzentrums Mainfranken an der Klinik Kitzinger Land eine Telefonaktion an. Von 15 bis 17 Uhr beantworten Chefarzt Dr. Volker Fackeldey sowie die Oberärzte Dr. Kathrin Nagel und Dr. Olaf Ring unter Tel.: (09321) 7041840 Fragen zu Hernien und unter Tel.: (09321) 7041845 Fragen zum Zwerchfellbruch.

Der Aktionstag soll laut Mitteilung der Klinik Kitzinger Land dazu beitragen, das Thema und die Behandlungsmöglichkeiten in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Hernien werden umgangssprachlich auch "Bruch" oder "Weichteilbruch" genannt. Durch eine schwache Stelle oder eine Lücke des Bindegewebes drängen Organe und Bauchfell nach außen, heißt es in der Mitteilung. Dies geschieht meist in der Bauchdecke oder der Leistengegend, manchmal auch am Zwerchfell oder dem Bauchnabel.