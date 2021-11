Landkreis Kitzingen vor 1 Stunde

Klinik Kitzinger Land: Die große Corona-Welle kommt zu Weihnachten

Unterfranken galt in der Pandemie als Insel der Seligen in Bayern. Doch nun laufen auch hier die Intensivstationen voll. In der Kitzinger Klink warnen die Ärzte vor dem, was kommt.