Die Klinik Kitzinger Land in Kitzingen meldet Entspannung in der Corona-Lage. Sie verzeichnete zum Ende dieser Woche sechs Corona-Patienten, die sich alle auf einer normalen Station befinden, also weder Intensivmedizin noch Beatmung nötig hätten. Das erklärt der stellvertretende Klinikvorstand Uwe Pfeiffle auf Nachfrage.

Das Impfzentrum, das am 27. Dezember seinen Dienst im Bereich der Klinik-Cafeteria aufgenommen hat, wartet noch immer auf ausreichende Impfstoff-Lieferungen. Der fehlende und nicht kalkulierbare Nachschub "macht den Mitarbeitern das Leben schwer", gesteht Pfeiffle. So habe man mit einer Reihe von impfberechtigten Landkreis-Bürgern Termine ausgemacht, die man wegen zu wenig Impfstoffs wieder absagen musste. Nicht einmal, sondern zwei Mal.

Unverständnis: Impftermine zwei Mal verschoben

Bei der ersten Verschiebung hätten die Leute noch Verständnis gehabt; bei der zweiten habe es deutlich mehr Unzufriedenheit gegeben, was der kaufmännische Klinik-Chef versteht: "Wir können nichts dafür, aber es tut uns leid, dass wir die schlechten Nachrichten überbringen müssen." Pfeiffle hofft nun, dass die zugesagten Mengen auch wirklich eintreffen und vereinbarte Termine eingehalten werden können. Wer einen Termin hatte, der verschoben werden musste, soll dann mit Vorrang an die Reihe kommen.

Pfeiffle zufolge wird das Landratsamt nun auch die Informationsschreiben an die Bevölkerung über 80 Jahre verschicken. Daher rechnet das Impfzentrum mit einem steigenden Interesse an Impfungen in den nächsten Tagen. In der Telefonzentrale werden dafür vier Leitungen freigeschaltet.