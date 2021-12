Klimawandel und damit verbundene Trocken- und Borkenkäferschäden hinterlassen nach wie vor Spuren in den Wäldern. So auch im Kleinlangheimer Gemeindewald, in dem in diesem zu Ende gehenden Jahr vor allem viele dürre Kiefern gefällt werden mussten. Das ging aus dem Bericht hervor, den Dieter Rammensee von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) als Betreuer des Kleinlangheimer Gemeindewalds dem Marktgemeinderat in der Ratssitzung am Montagabend präsentierte.

Vor allem in den Waldabteilungen "Wutschenberg" und "Tannenbusch" wurden über 1100 Festmeter (fm) Kiefernholz geerntet, was zusammen mit weiteren Einschlägen eine Endsumme von gut 1400 fm (Zahlen sind gerundet) ergab. Durch die Holzvermarktung kamen auf der Einnahmenseite knapp 55 500 Euro zustande, zu denen aber noch ein geringer Betrag dazu kommt. Auf der Ausgabenseite standen für die Arbeiten in der Holzgewinnung rund 51 500 Euro, wozu aber noch fast 8000 Euro für Pflegearbeiten in gezäunten Flächen und für den Zaunabbau kommen, so dass sich in der Endabrechnung für dieses Jahr ein kleines Minus ergibt.

Dagegen wird im kommenden Jahr mit Einnahmen von 47 800 Euro und mit Ausgaben von 41 500 Euro gerechnet, so dass sich ein Plus ergibt. Für 2022 rechnet der Forstmann bei einem Einschlag von rund 1000 fm mit einem Betrag von etwa 40 000 Euro und Ausgaben von rund 20 000 Euro, wozu noch die Kosten für Kulturbegründung, Pflegemaßnahmen, Zaunbau und Beförsterung kommen.

Hoher Rehbestand

Zum Zaunbau auf etwa fünf Hektar in der Waldabteilung "Tannenbusch" äußerte Rammensee, dass man an und für sich keine Zäune mehr bauen wollte, aber aufgrund der Bodenverhältnisse auf teilweise ehemaliger Sandabbbaufläche und wegen des immer noch zu hohen Rehbestands Eiche, Kirsche oder Ahorn wenig Chancen hätten, zumal derzeit die Robinie manche Flächen dominiere, "und da wächst alles, was wir nicht wollen". Auf den Zaunbau könne man deshalb nicht verzichten, da es bei den Pflanzungen von Eiche und Kirsche auch einen Zuschuss von 1200 Euro pro Hektar gebe. Für die Kulturbegründung werden nach Aussage des Försters etwa 6000 Pflanzen benötigt, "und auch für das Ausgrasen gibt es eine gewisse Förderung".

Zu den für dieses Jahr geplanten Hiebmaßnahmen war zu hören, dass in der Pflege jüngerer Kiefernbestände Nachholbedarf bestehe, was auch durch den Einsatz von Selbstwerbern etwas ausgeglichen werden könnte. Außerdem gebe es einen Kunden, der aus den Kiefern Papierholz machen will. Insgesamt ist eine Holzentnahme von 720 fm geplant, vor allem in der Waldabteilung "Greutern", daneben noch 150 fm ältere Kiefern in Richtung "Speckholz". Im Kleinlangheimer Wald jenseits der Autobahn ist Durchforstung nötig, "und in den nächsten Jahren werden vor allem aufgrund der Schäden durch den Borkenkäfer annähernd 1000 fm eingeschlagen werden müssen".

Wald früher "aufgeräumt"

Gemeinderat Hans Braun störte sich daran, dass Kronen gefällter Bäume im Wald liegen bleiben, während in früheren Jahren im Wald "aufgeräumt" wurde. Er äußerte auch Kritik an Baumstöcken, die nach dem Harvestereinsatz stehen bleiben. Dem hielt Rammensee entgegen, dass Holz, das im Wald liegen bleibe, Nährstofflieferant sei, "und Beeren oder Büsche bekommt man nicht durch Aufräumen weg". Außerdem werde immer deutlicher, dass meist nur noch Holz neben den Wegen attraktiv sei. Hoffnung dafür, dass auch weiter vom Weg entferntes Brennholz wieder genutzt werden könnte, ergebe sich durch den anscheinend weiter steigenden Ölpreis, "was die steigende Nachfrage nach Brennholz zeigt".

Jahresbetriebsplan für 2022 und –nachweis wurden einstimmig befürwortet.