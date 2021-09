Kitzingen vor 58 Minuten

Klimaneutral im Industrie-Werk

Durch grüne Energie und eine gesteigerte Energieeffizienz versucht das Bosch-Rexroth-Werk in Volkach umweltfreundlicher zu werden. Für ihre Beteiligung am Umweltpakt Bayern hat Landrätin Tamara Bischof der Werksleitung jetzt im Namen des bayerischen Staatsministers Glauber eine entsprechende Urkunde überreicht, teilt das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemeldung mit.