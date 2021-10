Die Forstwirtschaftliche Vereinigung Unterfranken (FVU) wählte in ihrer Mitgliederversammlung in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen ihre Vorstandsriege neu.

Dabei schied Iphofens früherer Bürgermeister, Josef Mend, als zweiter Vorsitzender aus. Wie schon beim Vorsitz in der Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen (FBG) wurde Bürgermeister Dieter Lenzer sein Nachfolger als stellvertretender Vorsitzender.

Als Vorsitzender der FVU wurde der Bürgermeister von Hofheim/Unterfranken, Wolfgang Borst, im Amt bestätigt, ebenso der weitere Stellvertreter Bernhard Kern. In den Beirat wurde neben anderen der Geschäftsführer der FBG Kitzingen, Dieter Rammensee, gewählt.

Zwei einzigartig verlaufene Jahre

Zunächst berichtete Borst von zwei einzigartig verlaufenen Jahren in der Waldbewirtschaftung mit noch nie gekannten Herausforderungen. Inzwischen sei die FWU wieder in ruhigerem Fahrwasser angekommen. Er zielte damit auf Zeiten ab, in denen beim Holzverkauf keine Kostendeckung mehr zu erreichen war. Als Ursachen machte er die Klimaerwärmung, den zurückgegangenen Wasservorrat und das Schadholzaufkommen aus. Die Vereinigung sorge dafür, dass die Waldwirtschaft in Unterfranken und ihre Probleme nicht vergessen werden.

Geschäftsführerin Birgit Ulrich berichtete von überwiegend erfolgreichen Submissionen seit 2005. Das Wirtschaftsjahr 2020 sei nicht nur wegen Corona zur Herausforderung geworden, da drei sehr starke Trockenjahre alle Baumarten geschwächt haben. Während sich die Fichte derzeit aus den Beständen verabschiede, gebe es auch massive Schäden bei Buche und Kiefer, die in wenigen Jahren keine Rolle mehr spielen werden. Wegen der Trockenschäden sei auch Buchenholz oft kaum zu gebrauchen.

Die Verkaufsmengen konnten zwar nach oben gebracht werden, dennoch habe es wegen des Einbrechens der Märkte Vermarktungsprobleme mit nicht mehr kostendeckenden Niedrigstpreisen gegeben.

Laubholzmarkt hat sich stabil gezeigt

Der Laubholzmarkt habe sich bei guter Nachfrage und soliden Preisen als stabil gezeigt, Probleme mit dem Eichenschwammspinner wie im Raum Iphofen ausgenommen. Ulrichs Dank galt den 16 angeschlossenen Forstbetriebsgemeinschaften, die mit ihrem engen Austausch zur Grundlage des Erfolgs mit Topzahlen wurden.

Volle Holzlager und ausgelastete Sägewerke seien die neue Herausforderung, um die Preise zu halten. Seit 2021 gehe es trotz hoher Käferholzmengen aufwärts, jedoch sei der benötigte Wasservorrat nicht kontinuierlich vorhanden.

Borst bilanzierte, dass sich das Konzept der FWU von 2011 bewährt habe. Bei der Verabschiedung Mends erklärte er, Mend sei das Gesicht der FBG gewesen und es sei sagenhaft, was er für die FWU erreicht habe. Er dankte Mend, mit dem er seit 2012 zusammengearbeitet hatte, für sein Lebenswerk.