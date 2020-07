Kleinlaster verliert Ladung

Am Freitag bog eine Kleintransporter, der Baumaterial geladen hatte, gegen 17.15 Uhr von der B8 in Kitzingen nach rechts in die Marktbreiter Straße ab. Da die Ladung unzureichend gesichert war, fielen bei der Kurvenfahrt einige Mauerschalungen von der Ladefläche des Kleinlasters auf die Straße, berichtet die Polizei. Dabei wurde auch der Fahrbahnbelag durch tiefe Kratzer und Einkerbungen beschädigt.

Den 56-jährigen Fahrer des Kleintransporters erwartet jetzt eine Bußgeldanzeige. Die Straßenmeisterei Kitzingen kümmerte sich um die beschädigte Fahrbahnoberfläche. Der Schaden an der Fahrbahn : rund 3000 Euro.