Kleinlaster fährt auf Auto auf: drei Urlauber leicht verletzt

Ein 47-jähriger Berufskraftfahrer war um 16 Uhr am Freitag mit seinem Kleinlaster in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Wiesentheid stockte der Verkehr. Das bemerkte der Unfallverursacher nicht und fuhr ungebremst auf den vor ihm abbremsenden Wagen einer vierköpfigen Familie aus dem Kreis Kassel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto noch auf zwei weitere Autos geschoben.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden drei der vier Urlauber aus Kassel, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Drei der vier beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 45 000 Euro.

Durch den Rettungs- und Bergungseinsatz mussten die beiden Fahrstreifen in Richtung Nürnberg gesperrt werden. Der Verkehr lief über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Im dichten Ferienreiseverkehr kam es hierbei zu Verkehrsstörungen. In der Spitze staute sich der Verkehr auf einer Länge von fast zehn Kilometern zurück.