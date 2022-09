Iphofen vor 1 Stunde

Kleinlangheimer Altherren-Sänger auf Tour

Eine romantische Kutschfahrt durch die Weinberge und der Altstadt Iphofens mit Rudi Hatzung organisierte Rudi Gutjahr vom Gesangverein Kleinlangheim für seine Sänger und Freunde. Zur musikalischen Begleitung während der Kutschfahrt hatte er Tilo Gernert mit seinem Akkordeon engagiert. Kaum hatte Rudi Gutjahr seine eigenen Liederheftchen mit Volkslieder ausgeteilt, stimmte Tilo gleich das Lied "Hoch auf dem gelben Wagen" an und die Sänger stimmten bei einem Gläschen Wein kräftig mit ein. Mitten im Weinberg, an einer Schutzhütte, war dann eine leckere Brotzeit aufgetischt. Ein drohend aufziehendes Gewitter mit starken Wind beeinträchtigte nur kurz die Gesellschaft. Als anschließend die Pferdekutsche mit den Sängern durch die Altstadt Iphofens fuhr, war ihr Gesang weithin hörbar. Die Touristen filmten fleißig die lustige Gesellschaft auf dem Planwagen. Ein Wirt reichte dann bei einem Halt vor einer Gaststätte den Sängern eine Flasche Wein als Dank für die schönen Ständchen. Alle Sänger bedankten sich am Ende bei Rudi Gutjahr für den schönen Nachmittag, den er sehr gut organisierte und mit dem gemeinsamen Singen verbunden die Pflege der Gemeinschaft unter den Sängern. Der Kutscher Rudi Hatzung bestätigte, dass er schon lange keine so lustige Truppe mehr hatte.