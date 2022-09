Zum Thema "Schock-Anrufe und Trickbetrüger" referierte am Gemeindenachmittag Alexander Lier, der Leiter der Ermittlungsgruppe der Kitzinger Polizei und seine Kollegin Kerstin Maier. Wie die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Kleinlangheim berichtet, hatte das Thema Hildegard Friedel, die im Auftrag der 1. Bürgermeisterin Gerlinde Stier eingeladen hatte, angeregt. Es gehe um Prävention, denn wer vorsorgt, biete Trickbetrüger zumindest nicht leichtfertig die Chance zum schnellen Erfolg. Die Trickbetrüger und Schockanrufer, die sich per Telefon ihre Opfer suchen, landen ihre Treffer nicht immer nur bei älteren Menschen.

Kriminelle Callcenter, die oft aus dem Ausland anrufen und deshalb schwer zu ermitteln sind, erreichen viele Menschen über fiktive Gewinnversprechen oder die bekannte "Enkel-Masche". Wie in den Presseberichten der letzten Zeit zu lesen ist, sind sie mit dieser Methode immer noch sehr erfolgreich und erbeuten hohe Geldbeträge.

Die Polizei ruft niemals an und verlangt Geldbeträge, bzw. eine Kaution. Am besten man legt den Telefonhörer auf, wenn solche Forderungen kommen, sagt Alexander Lier, während seine Kollegin Kerstin Maier Infobroschüren verteilt und auf das mitgebrachte Plakat „Betrug an Senioren“ hinweist. Auch sie haben bereits "merkwürdige Anrufe" erhalten, in denen ihnen dubiose Gewinne versprochen wurden, berichteten einige Gäste. "Da lege ich einfach auf“ oder sagen „ich bin mittellos" haben sie betont.

Die 1. Bürgermeisterin Gerlinde Stier bedankte sich recht herzlich für die informativen und kompetenten Vorträge von Alexander Lier und Kerstin Maier und die Beantwortung der anschließenden Fragen.

Sie bedankte sich auch für die Unterstützung Ihrer Helferinnen Hildegard Friedel, Margot Schulz und Elfriede Köhler.

Der nächste Gemeindenachmittag findet am Freitag, den 25. November statt.