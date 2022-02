Sichtlich erleichtert waren Bürgermeisterin Gerlinde Stier und die Ratsmitglieder in der Sitzung des Kleinlangheimer Gemeinderats am Dienstagabend im VfL-Sportheim ob des Schreibens von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er äußerte sich darin zur Problematik der Unterbringung von Asylsuchenden und deren nachkommenden Familien.

In der Sitzung im Januar war aus dem Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 28. Dezember hervorgegangen, dass die Kommunen für Asylsuchende samt eventueller Familien eine Wohnung besorgen müssen. Bislang werden Anerkannte und Bleibeberechtigte, zu denen dann auch die Familien zählen, als sogenannte Fehlbeleger geduldet. Das sind Menschen, die asylberechtigt sind und umziehen könnten, aber es nicht tun beziehungsweise keine Wohnung finden.

Diesen Menschen eine Wohnung zu stellen, sei in Kleinlangheim nicht möglich, da in der Gemeinde derzeit insgesamt 86 Asylsuchende untergebracht sind, hatte die Bürgermeisterin im Januar betont. Sie hatte dann Landrätin Tamara Bischof und verschiedene Abgeordnete eingeschaltet, um eine andere Vorgehensweise zu erreichen. "Und die Landrätin hat sich richtig reingehängt", lobte Stier.

"Ich habe mich richtig gefreut, als ich das Schreiben des Innenministers erhalten habe, das Kämpfen hat sich gelohnt", sagte die Bürgermeisterin an Dienstagabend. Im Schreiben war davon die Rede, dass die Aussagen der Regierung von Unterfranken das Potential hatten, für Aufregung zu sorgen. "Ich kann Sie jedoch beruhigen, ihre Gemeinde ist für die Unterbringung des Familiennachzugs nicht zuständig." Der Minister verwies auch darauf, dass das regierungsamtliche Schreiben nicht mit dem Innenministerium abgestimmt war.

Inzwischen sei auch eine Klarstellung und Änderung erfolgt und wurde am 17. Januar an die Landratsämter und Gemeinden verschickt. "Anerkannte bzw. Bleibeberechtigte, worunter auch der Familiennachzug fällt, sind zunächst selbst dafür verantwortlich, sich eigenen Wohnraum zu suchen, die Gemeinden sind nicht zur Beschaffung von Wohnraum verpflichtet, sondern lediglich zur Abwendung einer Gefahr für Leib und Leben im Rahmen der Obdachlosenfürsorge", lauten weitere Passagen im ministeriellen Schreiben.

Es bleibe dabei auch den Gemeinden unbenommen, im Einzelfall zu prüfen, ob sie hierfür eine Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft heranziehen möchten, "die Entscheidung darüber liegt immer im Ermessen der jeweiligen Kommune". Der Minister bezeichnete es als "enorme zusätzliche Herausforderung für Kleinlangheim", die in der Gemeinschaftsunterkunft der Regierung von Unterfranken untergebrachten Geflüchteten in das Ortsleben zu integrieren. "Dafür danke ich Ihnen wie auch den zahlreichen freiwilligen Helfern und dem Arbeitskreis Asyl ganz herzlich".