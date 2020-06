Kleinlangheim: Filiale der Sparkasse schließt

Eine Entscheidung, die wohl jeder in Kleinlangheim bedauert: Die Sparkassenfiliale schließt. In der Ratssitzung am Dienstagabend informierte Bürgermeisterin Gerlinde Stier Rat und Einwohnerschaft darüber, dass die Filiale aufgelöst wird "und es ist traurig, dass dann ab Jahresende nicht einmal mehr ein Geldautomat zur Verfügung steht". Grund für das Ende der Filiale ist die Tatsache, dass sie zu wenig genutzt wird: "Für den Erhalt wären mindestens 20 000 Kontakte notwendig, es sind aber nur rund 13 000, es sind also wirtschaftliche Gründe für das Ende ausschlaggebend".

Für ein Spielgerät für die Kleinkindergruppe des Kindergartens im Außenbereich lagen zwei Angebote einer Firma vor. Der Rat stimmte geschlossen für das Angebot im Preis von 8400 Euro, wobei man sich eine Spende des Elternbeirats von 1000 Euro erhofft. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde beantragte die Erteilung einer Erlaubnis nach Artikel 6 des Denkmalschutzgesetzes zur Erneuerung der Elektroanlage und Beleuchtung und der Teilsanierung des Innenraums der Kirche. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 122 000 Euro. Dem Antrag wurde einstimmig stattgegeben, beim Antrag auf Zuschuss durch die Gemeinde gab es beim Betrag von 3500 Euro zwei Gegenstimmen, da sich zwei Ratsmitglieder für den von der Kirchengemeinde gewünschten Betrag von 5000 Euro ausgesprochen hatten.

Die Bürgermeisterin gab bekannt, dass die Brücke am Wiesbach in Richtung Wiesenbronn, für die die Mitarbeiter des Bauhofs das Fundament erstellt hatten, fertig ist. "Es ist in heutigen Zeiten sehr schwer, eine Firma zu finden, die eine Brücke baut", sagte sie dazu. Inzwischen habe auch eine Brückenprüfung stattgefunden, "für die aber noch kein Ergebnis vorliegt".