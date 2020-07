Kleinlangheim: 600 Gramm Marihuana sichergestellt

Knapp 600 Gramm Marihuana hat in der Nacht auf Montag eine Streife der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried bei einem 39-Jährigen sichergestellt. Die Beamten nahmen den Mann noch am Parkplatz Steigerwald-Blick an der A 3 vorläufig fest und führten ihn am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Auffällig unauffällig fuhr in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Nissan aus dem Landkreis Kehlheim ohne anzuhalten durch die Tank- und Rastanlage Haidt-Süd an der A 3 und zog so das Interesse einer Polizeistreife auf sich. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz Steigerwald-Blick war laut Polizei schnell klar, warum der 38-jährige Fahrer nicht in der Nähe einer Polizeistreife anhalten wollte. Im Fußraum der Beifahrerseite stellten die Polizisten bei der Kontrolle des Fahrzeuges ein Paket mit knapp 600 Gramm Marihuana sicher. Noch vor Ort nahm die Polizei den im Landkreis Schwandorf wohnhaften Beifahrer vorläufig fest und brachte ihn gemeinsam mit dem Fahrer zur Dienststelle der Verkehrspolizei.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 39-Jährige noch am Montag von der Kriminalpolizei Würzburg, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Während der 38-jährige Fahrer nach seiner Vernehmung wieder entlassen werden konnte, befindet sich sein Beifahrer nun in Untersuchungshaft.