Seit über 40 Jahren wird in Nenzenheim am Wochenende rund um den 1. Mai das große Zelt-Weinfest gefeiert – in diesem Jahr kann es pandemiebedingt bereits zum dritten Mal nicht in der gewohnten Form und Größenordnung am Festplatz stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Weinfestgemeinschaft Nenzenheim. Doch die Weinfestgemeinschaft will heuer eine kleine Alternative bieten: Am Samstag, 30. April, und Sonntag, 1. Mai findet in und am Feuerwehrhaus, das „Kleine Weinfest“ statt.

Pagodenzelte, ein Weinwürfel aus Iphofen sowie Tische und Bänke im Außenbereich sollen an den beiden Tagen genügend Platz für die Besucherinnen und Besucher bieten. Im Glas und in der Flasche gibt es neben der üblichen Palette an Getränken diesmal auch Wein-Spezialitäten aus dem „Weinparadies Franken“, zu dem Nenzenheim gehört. Am Samstagabend herrscht zudem Barbetrieb.

Am gesamten Wochenende ist der Feuerwehrsaal geöffnet, in dem zusätzlich Speisen und Getränke angeboten werden. Zum Auftakt am Samstag ab 18 Uhr wird dort Alleinunterhalter Hannes Braun für Musik sorgen. Am Sonntag sind ab 11 Uhr die Krassolzheimer Musikanten vor Ort, die bis zum frühen Abend volkstümliche Evergreens und traditionelle Blasmusik zu bieten haben. Schon gegen 10 Uhr wird es am 1. Mai einen Frühschoppen geben, der nahtlos in den Mittagstisch übergeht.

Das Team der Weinfestgemeinschaft sowie Weinprinzessin Lisa Belz haben an beiden Weinfest-Tagen eine Auswahl an Speisen im Angebot, wie man es vom traditionellen Zelt-Weinfest gewohnt ist. Am Sonntag wird es mittags Braten und am Nachmittag Kaffee und Kuchen geben. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

