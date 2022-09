Fröhstockheim vor 1 Stunde

Kleines Museum erinnert an deutsche Schutztruppen: Vergessener Teil deutscher Geschichte

Ein Teil deutscher Geschichte am Wechsel vom 19. ins 20. Jahrhundert ist längst in Vergessenheit geraten, lebt aber in einem Museum in Fröhstockheim weiter. Dort hat Norbert Linke unter Nutzung des Nachlasses seines Großvaters Leonhard Köberlein (Jahrgang 1883) in einem kleinen privaten Museum alles zusammengetragen, was das Leben seines Großvaters als deutscher Soldat der Schutztruppe in Deutsch-Südwest-Afrika – heute Namibia – geprägt hat.