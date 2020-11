Dass das Ausbessern eines kleinen Brückleins ziemlich lange dauern kann und auch einiges kostet, zeigte sich in Rehweiler. Im Geiselwinder Gemeindeteil ist nun die Straße am Ortseingang wieder komplett für den Verkehr offen. Seit Frühjahr 2018 wurde dort eine Brücke, oder wie es im Fachbegriff heißt der Wellstahldurchlass über den Haselbach, saniert. Stolze 534 000 Euro hat der "Ersatzneubau" gekostet, auch weil eine Angleichung der Straße und der Deckenbau auf einer Länge von 612 Metern in diesem Zug gleich noch mit erledigt wurden. Der Landkreis ist Träger der Straße und muss für die Kosten aufkommen. Dabei hilft ihm ein Zuschuss der Regierung von Unterfranken in Höhe von 215 000 Euro.

Bei einem Ortstermin diesen Sommer hatte sich auch Landrätin Tamara Bischof gewundert. "Unglaublich, was so eine kleine Brücke für Kosten und Erdbewegung erfordert", staunte sie damals. Was machte das kleine Bauwerk so teuer und so langwierig?

Wie das Landratsamt auf Anfrage erläuterte, sei nach einer Prüfung des Durchlasses zu Beginn des Ganzen die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben gewesen. "Eine wesentliche Veränderung der Straßengeometrie war im Ortsbereich nicht möglich, somit eine statische Ertüchtigung des Durchlasses ebenfalls nicht. Der Durchlass wurde durch ein (kleines) Brückenbauwerk, das als geschlossener Rahmen ausgeführt ist, ersetzt", schreibt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Corinna Petzold-Mühl.

Lieferengpässe beim Baumaterial

Alles schön und gut, doch die Arbeiten hatten sich um einiges verzögert. "Uns hat es auch gewundert, dass es so lange dauert", meinte Geiselwinds Verwaltungsleiter Wilfried Hack, bei dem nicht nur eine Beschwerde von Bürgern dazu einging. Probleme mit der Baufirma seien wohl hinzu gekommen, wurde gemutmaßt.

Das Amt bringt auch hier Licht ins Dunkel. Hinzu gekommen sei eben, dass man sich an die Auflagen des Naturschutzes halten musste, die für die Bauarbeiten nur ein Zeitfenster von April bis Oktober erlaubte. Die Pandemie sei hinzu gekommen, dazu Lieferengpässe beim Baumaterial, wie auch weitere Aufträge der Baufirma im gleichen Zeitraum hätten das Ganze erschwert. Jetzt ist hoffentlich auf Jahre hin wieder alles gut, was das Brücklein in Rehweiler betrifft.