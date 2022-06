Es war ein besonderer Schultag. Die Dritt- und Viertklässler der Theatergruppe unter der Leitung von Frau Gertraud Rosenberger brachten das Stück "Der kleine Kerl vom anderen Stern" in zwei Vorstellungen zur Aufführung. Eingeladen waren alle Theaterinteressierten, die Vorschüler der Kindergärten und die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Schwarzacher Becken. Engagiert und fleißig bastelten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern im Vorfeld die wunderbaren Kulissen und Kostüme für das Theater. Es entstanden ein Ufo, Dschungellandschaften, Bäume und ein Unterwasserbild. Für die Schauspieler wurden Fische, Affen- und Möwenkostüme hergestellt.

Der kleine Kerl fliegt mit seinem Raumschiff durch die Galaxie. Doch es kommt, wie es kommen musste: das Raumschiff hat zu wenig Treibstoff und landet unfreiwillig auf der Erde. Kaum auf der Erde notgelandet, findet der kleine Kerl nach einem Spaziergang sein Raumschiff nicht mehr. Auf der Suche lernt er viele Tiere wie Affen, Fische, einen gefährlichen Hai und neugierige Möwen kennen und verstehen. Bei genauerer Betrachtung stellt er fest, wie schön hier alles ist - so was hat er noch nie gesehen. Wolken, Ozeane, Sonnenstrahlen und schneebedeckte Berge. Zum Glück findet der kleine Kerl vom anderen Stern sein Raumschiff hinter einem Felsblock wieder und kann dann doch noch seine Heimreise antreten. Die Zuschauer können viel vom kleinen Kerl lernen: Mut, Vertrauen, Bereitschaft zur Verständigung, Durchhaltevermögen und Hilfsbereitschaft. Mit ihren farbenfrohen Kostümen und witzigen Dialogen präsentierten sich die Darsteller von ihrer besten Seite. Am Ende gab es viel Applaus. Ein großer Erfolg für alle Akteure.

Von: Charlotte Erk (Rektorin, Grundschule Schwarzacher Becken)