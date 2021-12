Münsterschwarzach vor 21 Minuten

Kleine Päckchen für große Kinderaugen

Weihnachten - das ist das Fest der Herzen und eines der schönsten Feste im Jahr. Allerdings können sich viele Familien, vor allem in Entwicklungsländern, keine Geschenke für ihre Kinder leisten. Um das Fest der Liebe trotzdem auch für sie zu einem besonderen Moment werden zu lassen, haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a des Egbert-Gymnasiums Päckchen in ihrer Schule gesammelt. Vorgeschlagen wurde die Aktion von der Klassenleiterin, Frau Wiederer. Anschließend rührten die Jugendlichen die Werbetrommel, um möglichst viele für das Päckchen packen begeistern zu können. Gesammelt wurden die bunten Kartons im Namen der bayerischen Hilfsorganisation "humedica", die die Aktion "Geschenk mit Herz" schon seit Jahren organisiert. Die gesammelten Pakete werden nach Afrika, Südamerika, Osteuropa und Pakistan geschickt, um dort Kindern zwischen 0 und 14 Jahren eine Freude zu Weihnachten zu machen. Dabei fungierte die Klasse 10a in den vergangenen Wochen als "Sammelstelle" und die ganze Schule arbeitete in ihren Klassen zusammen, um möglichst viele Geschenke zu packen. Letztendlich wurden über 50 Päckchen gesammelt. Diese wurden dann vor kurzem an die Organisation überreicht. Die Aktion war ein voller Erfolg!