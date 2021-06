Kitzingen vor 49 Minuten

Kleidermarkt der Caritas öffnet

Der Caritas-Kleidermarkt in der Oberen Neuen Gasse 14 in Kitzingen hat ab sofort wieder geöffnet. Die erste Ausgabe von gebrauchten Textilien findet am Dienstag, 29. Juni, statt. Angenommen werden Kleider jeweils freitags von 14 bis 15 Uhr und ausgegeben jeweils dienstags von 10 bis 11 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung des Caritasverbandes. Es gelten dabei die allgemeinen Hygieneregeln. Außerdem weisen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kleidermarkts darauf hin, dass bei der Annahme nur saubere und gut erhaltene Textilien ohne Mängel und Bekleidung nur entsprechend der Jahreszeit angenommen werden. Diese kommen gegen einen kleinen Kostenbeitrag bedürftigen Menschen im Landkreis Kitzingen zugute.