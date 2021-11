Kitzingen vor 1 Stunde

Kleidermarkt der Caritas macht Winterpause

Der Caritas-Kleidermarkt in Etwashausen ist während der kalten Jahreszeit geschlossen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Caritas hervor. Voraussichtlich am Freitag, 18. März, findet die erste Annahme nach der Winterpause statt. Die erste Ausgabe gibt es am Dienstag, 22. März. Der Caritasverband bittet, während der geschlossenen Zeit keine Textilien vor dem Kleidermarkt abzustellen.