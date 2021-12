Zu einem Friedensgebet unter der Überschrift "Gottes Frieden durchbricht die Spaltungen und Mauern unserer Zeit" lädt die Katholische Landvolkbewegung (KLB) am vierten Adventssonntag, 19. Dezember, um 15 Uhr an die Bruder-Klaus-Kapelle in Euerfeld bei Dettelbach ein.

Gestaltet wird das Gebet von Landvolkseelsorger Wolfgang Scharl und dem Arbeitskreis "Glaub mal!", wie es im Presseschreiben heißt. "Lasst uns aufhören, Mauern und Zäune zu bauen. Alle Menschen wollen doch einfach nur leben. Lasst uns die todbringende Gleichgültigkeit überwinden." In Anlehnung an diese Worte von Papst Franziskus zur Not der Flüchtlinge bei seinem Besuch auf der Insel Lesbos im Dezember, soll die Hoffnung auf die frohe Botschaft Gottes gefeiert werden.

Das Gebet findet im Freien und bei jedem Wetter statt. Auf dem Weg zum Platz ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.