Marktbreit 30.09.2020

Klassische Musik beim 30. Marktbreiter Rathauskonzert

Beim 30. Marktbreiter Rathauskonzert am Samstag, 10. Oktober, um 20 Uhr wird klassische Musik bei Kerzenschein in der Rathausdiele gespielt. Es gastiert ein national und international preisgekröntes Klaviertrio, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Das Atos Trio zählt zu den wenigen seiner Art, das rund um den Globus konzertiert. Platzreservierung und Karten gibt es bei der Tourist-Information unter Tel.: (09332) 591595, Mainstraße 6, in Markbreit.