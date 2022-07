Marktbreit vor 29 Minuten

Klassenfahrt in die Vergangenheit

Zur Besichtigung der Kirchenburg fuhr die Klasse 4 A mit ihrer Klassenlehrerin Elisabeth Wurl nach Mönchsondheim. Am Ziel angekommen machten sich die Schüler zuerst mit Hilfe eines Rätselbogens mit der der Umgebung vertraut. Dabei erfuhren sie unter anderem: Die Treppe zur Empore der Kirche führt den Besucher auch zur Orgel. Der Gastwirt erzeugte früher - bis zum Anschluss an das öffentliche Stromnetz - selbst Gas für die Beleuchtung des Wirtshauses. Der Schäfer wohnte in den Sommermonaten in einem Schäferkarren. Hinter der Türe des Kleinbauernhofes Hahn befand sich ein Stall. In der früheren Lehrerwohnung befindet sich jetzt die Verwaltung des Museums. Der Ofen der Gemeindebäckerei hat zwei Brennkammern und stammt aus dem Jahr 1927. Danach weckte die Sonderausstellung "Rund um die Burg" das Interesse der Kinder. In den begehbaren Räumen konnte sie bei einer mittelalterlichen Schreibwerkstatt, beim Ofenkachelpuzzle und beim Vorlesen mitmachen. Angereichert mit neuen Eindrücken ging die Fahrt danach zurück nach Marktbreit an die Schule.