Kitzingen vor 1 Stunde

Klagemauer und Ostertische in der Karwoche in Kitzingen

Ab Montag, 29. März, bis einschließlich Karfreitag wird in der evangelischen Stadtkirche eine Klagemauer aufgebaut, in deren Ritzen man Gebetszettel hineinstecken kann, heißt es in einer Mitteilung des Kitzinger Dekanats. In der langen Zeit der Pandemie sollen die Fragen, Klagen und Fürbitten einen Ausdruck finden. Die Gebete werden in den Ostergottesdiensten vor Gott gebracht.