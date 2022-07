Auf enormes Interesse stieß die Informationsveranstaltung der Gemeinde Castell zur Zukunft der Kläranlage. Über 60 Bürgerinnen und Bürger der 850-Einwohner-Gemeinde hörten sich den aktuellen Stand zu dem Thema nicht nur an. Sie diskutierten eifrig mit – und äußerten in den drei Stunden auch manche Kritik.

Zur Debatte steht, ob die Gemeinde Castell in die eigene Kläranlage investiert, oder ob sie künftig an die Anlage in Wiesentheid anschließt. So oder so sind laut der aufgezeigten Berechnung der Fachleute rund drei Millionen Euro fällig, allein für den notwendigen baulichen Teil.

Gemeinderat will im September über Kläranlage entscheiden

Bürgermeister Christan Hähnlein und Fachmann Max Wunderle vom Ingenieurbüro Röschert zeigten die Möglichkeiten auf, die nach dem Überprüfen zahlreicher Varianten übriggeblieben sind. Bei zahlreichen Sitzungen und Treffen überlegten Fachleute und Gemeindevertreter dazu bereits in den letzten Jahren.

Den Weg, den die Gemeinde nun endgültig einschlagen wird, will der Gemeinderat laut Bürgermeister Hähnlein nun in seiner September-Sitzung festlegen. "Das ist keine einfache Entscheidung", meinte Ingenieur Wunderle, der zuvor die Varianten gegenübergestellt und den komplexen Sachverhalt sehr anschaulich erläutert hatte. Ortsoberhaupt Hähnlein gab zu bedenken, dass man "nicht rein auf die Kosten schauen" solle. Sondern auch darauf, "wie wollen wir bei dem Thema in den nächsten 20 Jahren weitermachen?".

Klar ist wohl, dass die bestehende Anlage im Ortsteil Wüstenfelden nicht weiterbetrieben und das Abwasser von dort nach Castell geleitet wird. Das Gewässer, in das die Anlage des 90-Einwohner-Dorfes läuft, ist laut Bürgermeister als Trockengraben eingestuft und führt fast kein Wasser.

Wasserwirtschaftsamt moniert geringen Abfluss am Gründleinsbach

In Castell gestaltet sich die aktuelle Situation so: Die dortige Abwasser-Teichkläranlage Baujahr 1970 hat ein Betriebserlaubnis bis vorerst Ende des Jahres. Sie geht aber laut Hähnlein so lange, bis die neue Lösung fertig ist. Hinzu kommt der Weinbaubetrieb des Fürstlichen Domänenamts, der in einer eigenen Anlage sein Abwasser vorreinigt, bevor es ins System der Gemeinde läuft.

Das Wasserwirtschaftsamt monierte die gemeindliche Einleitstelle am Gründleinsbach wegen des geringen Abflusses. Bei einer Ertüchtigung der eigenen Anlage müssten die Casteller künftig etwa 550 Meter weiter entfernt etwa an der Heumühle einleiten, wo der Bach mit dem aus Greuth zusammenfließt. Bis dorthin wäre ein Kanal zu bauen.

Ingenieur Wunderle stellte beim Vortrag dar, dass die aktuelle Anlage in einem baulich "sehr maroden Zustand" sei und erheblich saniert werden müsste. Sie würde zu einer neuen, so genannten Belebungsanlage umgebaut, die auf eine Größe von 2000 Einwohner-Gleichwerte auszurichten wäre. Für diesen Fall müsste Castell neben dem Bau später die Betriebskosten, wie auch das Personal, allein bezahlen. Beim Personal müsste aufgestockt werden.

Schwierig, so Wunderle, sei zudem die Entsorgung des Klärschlamms. Außerdem könnten sich die Vorgaben der Behörden in einigen Jahren verschärfen, so dass die Gemeinde eventuell noch einmal investieren müsste.

Nachbarort Abtswind wartet bereits auf die Entscheidung aus Castell

Bei der zweiten Möglichkeit mit dem Anschluss an die Wiesentheider Anlage wäre eine 5,8 Kilometer lange Leitung über Abtswind zu bauen. Der Nachbarort hat bereits festgelegt, dass er künftig nach Wiesentheid entwässert. Dort wartet man bereits auf die Casteller Entscheidung, weil die Anlage darauf ausgerichtet werden muss.

Ingenieur Wunderle zeigte auf, dass sich Castell für den Fall an den Kosten in der Nachbargemeinde anteilig beteiligen müsse. Es wäre ein Zweckverband zu gründen oder eine rechtliche Vereinbarung abzuschließen. In Wiesentheid sei vom Wasserwirtschaftsamt zugesichert, dass die Einleitestelle dort auch in Zukunft bestehen bleibe. Von Amtswegen werde, so Wunderle, ein Anschluss an die größere Kläranlage in Wiesentheid bevorzugt.

Im Verlauf der Diskussion zeigte der zweite Bürgermeister Volker Hartmann anhand einiger Punkte auf, wie schwierig diese Entscheidung für die Gemeinde zu treffen sei. Später kritisierte Bürgermeister Hähnlein das Wasserwirtschaftsamt. Von dieser Seite sei keine Unterstützung in der Frage gekommen. Hähnlein hätte sich gewünscht, dass sich die Behörde mit den betroffenen Gemeinden im Vorfeld zusammensetzt und die Möglichkeiten diskutiere.

So oder so wird die Gemeinde eine Entscheidung treffen. Wie es dann weitergeht, ob und welche Ergänzungsbeiträge auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen, das werde in der Folge zu besprechen sein, hieß es in der Infoveranstaltung.