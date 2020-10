Kitzingen vor 6 Stunden

KKV-Versammlung: Vorstand bestätigt, Mitglieder geehrt

Die KKV-Ortsgemeinschaft Constantia Kitzingen ("Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung") wählte in ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand. Da sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder für eine Wiederwahl bereit erklärt hatten, wurde Klaus Engert in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigt. Ebenso Burkhard Volbers als Stellvertreter, Günter Streit als Kassier und Rita Engert als Schriftführerin. Dies geht aus einer Pressemitteilung des KKV hervor.