Auf Einladung des Bund Naturschutz Volkach trafen sich zwei Volkacher Stadträte und Bürger, um sich das einzigartige Astheimer Naturschutzgebiet „Dürringswasen“ mit einer Reihe seltenster Pflanzenarten auf Sandmagerrasen anzusehen und sich über das in unmittelbarer Nachbarschaft geplante Neubaugebiet zu informieren.

Die Vorsitzende des BN Volkach Gerda Hartner brachte es in ihrer Begrüßung auf den Punkt: "Auf Astheimer Gemarkung befindet sich ein Naturschatz. Und ausgerechnet soll hier angrenzend ohne Pufferzone ein Baugebiet ausgewiesen werden“. Michael Zwanziger, ebenfalls im BN Vorstand, betonte, dass der Wissenschaftler Prof. Dr. Lenz Meierott dieses landesweit bedeutende Naturschutzgebiet durch die Baumaßnahmen bedroht sieht. Denn die wertvolle Sandmagerrasenfläche und der Bestand des Nordischen Mannsschilds könnten zerstört werden. Darüberhinaus seien eine Veränderung der Pflanzengesellschaft, insbesondere ein negativer Einfluss durch das Eindringen fremder, kultivierter Gartenpflanzen zu erwarten. Wegen der Schutzwürdigkeit und Bedeutung dieser Fläche habe der Experte bereits an den Bürgermeister und die Volkacher Stadträte schriftlich appelliert, von einer Ausweisung des Areals als Neubaugebiet Abstand zu nehmen.

Der Ehrenvorsitzende Hans Schneider bestätigte den Besuchern, dass der Nordische Mannsschild (Androsace septentrionalis) eine der allerseltensten Pflanzen sei, von denen derzeit nur noch drei bis vier sehr kleine Vorkommen im Landkreis Kitzingen und wenige Pflanzen nahe Karlstadt bekannt seien. Deutschlandweit sei diese Art inzwischen ausgestorben. Deshalb habe das Landesamt für Umweltschutz empfohlen, das Astheimer Naturschutzgebiet „Dürringswasen“ zu erweitern.

Der Bund Naturschutz Volkach unterstütze die Empfehlung des Experten und des Landesamtes, statt einer Ausweisung als Neubaugebiet in Absprache mit der Unteren und Höheren Naturschutzbehörde die jetzige Fläche des Naturschutzgebietes um die Biotopflächen der nördlich angrenzenden Sandmagerrasen zu erweitern. Der BN schließt sich der Ansicht von Prof. Meierott an, dass Astheim und die Stadt Volkach stolz sein könnten, Flächen solcher ökologischer Qualität in ihrer Gemarkung zu besitzen.

Von: Gerda Hartner, Vorsitzende der Bund Naturschutz-Ortsgruppe Volkach