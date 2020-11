Kitzingen vor 31 Minuten

Wahlen bei der Evangelischen Jugend

Trotz der besonderen Coronasituation fand der Herbstkonvent der Evangelischen Jugend Kitzingen statt - per Zoom trafen sich 22 Delegierte aus den verschiedenen Dekanaten. Neben einer Andacht, dem Kennenlernen, kurzen Spielen und vielen Berichten, standen vor allem Wahlen an. Aus dem Leitenden Kreis traten Julia Gierth und Laura Schwab zurück, neu für sie im Team sind Lukas Köhler und Jessica Jacobi. Aus der Kammer schieden Julia Kraus, Raphael Stöckl, Florian Dürr und Jessica Jacobi aus. Neu gewählt wurden dafür Jana Zepter. Muriel Ramsteiner, Julia Gierth und Daniela Schramml. Jonas Schneider und Julius Jung wurden in ihrem Amt bestätigt. Abgerundet wurde der besondere Konvent mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche, zum Thema "#leavenoonebehind", welcher sowohl in live als auch auf einer Instagram-Übertragung viel Zuspruch fand.