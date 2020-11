Volkach vor 1 Stunde

Volkacher CSU-Frauenunion schmückt Brunnen am Marktplatz

Ausgerüstet mit Leitern, Draht, Scheren und Bindematerial trafen sich einge fleißige Freunde und Helfer der Volkacher CSU-Frauenunion, um den Marktplatzbrunnen in eine weihnachtliche Stimmung zu bringen. Die Vorsitzende Barbara Rinke konnte ihre Mitglieder davon überzeugen, trotz den abgesagten vielen Weihnachtsdarbietungen am Marktplatz den Brunnen stimmungsvoll zu schmücken. " Auch wenn die Zeit momentan traurig ist wollen wir etwas zur Freude der Bürger beitragen" so ihr Ansporn an die Helfer, die sich fast einen ganzen Nachmittag Zeit nahmen. Sie wurden hierbei vom Bauhof der Stadt Volkach unterstützt, der, wie jedes Jahr, die Wedel brachte und sich um den Strom für die Beleuchtung kümmerte.