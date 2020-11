Dettelbach vor 1 Stunde

Videogottesdienst für Senioren

"Kreatives in Verbindungbleiben" in Coronazeiten mit vertrauen Menschen und vertrauten Orten für die Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenresidenz Dettelbach im Rahmen einen Novembergottesdienst, dies war die Herausforderung für einen Videoklick in der Wallfahrtskirche Maria im Sand, der in den verschiedenen Wohngruppen am Bildschirm übertragen werden und die Bewohnerinnen und Bewohner zum gemeinsamen Gebet einlädt. Das Pilotprojekt - mitgestaltet von Paul Schielke, Barbara Schielke, Beat Simon vom Wohnstift und Rita Selzam an der Orgel zusammen mit Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz - könnte gerade in der Lockdownzeit Verbindung schaffen zu denen, die Vertrautes nicht missen möchten.