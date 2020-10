Trotz der Einschränkungen durch die Gesundheitssituation führten die Kitzinger Schützenvereine auch 2020 die Stadtmeisterschaft durch.

Unter den Auflagen des Hygienekonzeptes traten insgesamt 20 Schützen der drei Kitzinger Schützenvereine auf den Ständen der königlich priviligierten Schützengesellschaft an, um die Stadtmeister zu ermitteln.

Stadtmeister in der Schützenklasse wurde Thomas Stöckl vor Raimund Höhn, beide kgl. Privil. SG Kitzingen, und Gerhard Heß, SV Para 69. In der Jugendklasse teilten sich das Treppchen Raphael Stöckl, Julia Stark und Gabriel Stöckl, alle kgl. Privil. SG Kitzingen.

Erich Hammer, SV Para 69, konnte sich den Titel in der Seniorenklasse vor Thomas Zehnder und Rudolf Worschech, beide kgl.. Privil. SG Kitzingen, sichern. In der Manschaftwertung auf Platz 1 in der Jugendklasse Kgl. Privil. SG Kitzingen, in der Schützenklasse Kgl. Privil SG Kitzingen und in der Seniorenklasse SV Para 69.

Von: Thomas Stöckl, 1. Schützenmeister, Kitzingen