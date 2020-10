Kitzingen vor 1 Stunde

Team Nikolaus Rock spendet an Klinik Clowns

Zwar einige Monate später, aber trotzdem genau so von Herzen, übergaben Weinhoheiten und Gärtnerkönigin sowie Hofrat Walter Vierrether eine Spende in Höhe von 400 Euro an den Verein Lachtränen, die Klinik-Clown Schlawine entgegennahm. Die 400 Euro kamen beim Weihnachtsplätzchen-Verkauf beim Nikolaus-Rock zusammen.